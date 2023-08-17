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Северный Кавказ и Дубай свяжут рейсы "Победы"

Архипелаг островов Мир
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Победа" включила в зимнее расписание рейсы в Дубай из Махачкалы, Владикавказа, Волгограда. Билеты уже в продаже, первые рейсы состоятся в октябре.

Отечественный авиаперевозчик "Победа" осенью начнет совершать рейсы между городами СКФО и Дубаем.

Из Дагестана в Дубай самолеты полетят с 4 октября. Из Владикавказа первый рейс запланирован на 31 октября, самолет будут летать по данному маршруту по вторникам и субботам. В этот же день будут запущен новый рейс в Эмираты из Волгограда. Данные авиарейсы входят в зимнее расписание перевозчика, билеты уже поступили в продажу.

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