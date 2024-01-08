В УЕФА задумались о смягчении бана для молодежных команд России

УЕФА может в обозримой перспективе пересмотреть условия бана для российских команд. В частности, в организации рассматривают возможность смягчить бан в отношении молодежных команд.

Президент УЕФА хочет смягчить бан в отношении молодежных команд России. Об этом он заявил в интервью изданию The Telegraph.

По словам Александера Чеферина, этим решением он рассчитывает пресечь "попытки промыть мозги российским детям и внушить им ненависть к западным странам". Он также указал на то, что не хочет, чтобы российских ребят наказывали за то, в чем нет их вины.

При этом Чеферин акцентировал внимание на том, что бан в отношении основной сборной РФ продолжит действовать до тех пор, пока ситуация на Украине не разрешится.

Напомним, российским сборным и клубам запретили участвовать в международных турнирах весной 2022 года. В сентябре 2023 года УЕФА разрешил российским национальным командам U17 принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе, однако спустя две недели это решение было отменено. В начале текущего года стало известно, что юниорские сборные РФ смогут принять участие в нескольких турнирах развития УЕФА.