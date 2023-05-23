В Туркменистане заработает пятый сервисный центр российского "КамАЗа"

Опубликовано: 8:29, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в Дашогузском регионе Туркменистана заработает уже пятый по счету сервисный центр российских автомобилей "КамАЗ".

Российское ПАО "КамАЗ" планирует открыть Дашогузском регионе Туркменистана пятый сервисный центр, сообщил официальный источник.

Сейчас четыре сервисных центра уже обслуживают десятки тысяч автомобилей, используемых в различных отраслях экономики Туркменистана.

Первый сервисный центр российского автопроизводителя был открыт в июле 2008 года в Ашхабаде. Такие же центры в ноябре 2021 года заработали в городе Туркменбаши, а в сентябре 2022 года - в городах Мары и Туркменабат, передает Trend.

В Туркменистане эксплуатируются десятки тысяч "КамАЗов", и сервисные центры для них – растущая необходимость. Помимо этого, в начале текущего 2023 года российская компания поставила в Туркменистан два своих электробуса и сверхбыструю зарядную станцию для проведения тестовых испытаний общественного электротранспорта в условиях жаркого климата страны.