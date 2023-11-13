В турецком Сиирте на медном руднике рухнула порода, есть жертвы

На частном медном руднике в городе Сиирт на юго-востоке Турции сегодня произошло обрушение породы, при этом завалило троих рабочих.

Сегодня в городе Сиирт в Ширванском районе на юго-востоке Турции произошло обрушение породы, в шахте во время обвала находились рабочие, пишет турецкая газета Sabah.

На место обрушения оперативно прибыли бригады спасателей, пожарной охраны, жандармерии и скорой медицинской помощи. Из-под завалов были извлечены трое рабочих рудника, медики оказали им первую помощь и госпитализировали, однако спасти их не удалось: несмотря на все предпринятые меры, люди погибли.

Сейчас на месте происшествия работают бригады спасателей и следователи, которые выясняют причину обрушения, пишет издание.