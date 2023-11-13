Соседи в Анкаре устроили перестрелку: погибли пять человек

В одном из жилых домов турецкой столицы минувшей ночью погибли пятеро членов одной семьи – причиной стала ссора меджу соседями, переросшая в стрельбу.
Минувшей ночью в Анкаре погибли пять человек, включая двух детей – они были застрелены из ружья в ходе ссоры между соседями, сообщает турецкий телеканал NTV.
"В столице Турции пять человек, в том числе двое детей из одной семьи, были застрелены из ружья соседом, с которым они поссорились из-за шума"
- телеканал NTV
Выстрелы гремели в одном из домов на улице Папатья в столичном районе Синджан. Известно, что четверо членов одной семьи погибли от выстрелов сразу, одного удалось довезти до больницы прибывшим по вызову медикам, но там он скончался.
Подозреваемый в стрельбе задержан полицейскими, сейчас на месте трагедии работают следователи, сообщает телеканал.
Читайте нас в Дзен Новости Google News