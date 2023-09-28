Турецкое кино могут снимать в Крыму

Крым может стать новой локацией для съемок турецких фильмов. Делегатам из Турции понравилась Ялта.
В Крыму могут начать снимать турецкие фильмы, живописные регион привлек внимание председателя Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвера Селя, возглавившего делегацию, побывавшую в Ялте, передает РИА Новости.
"За последние годы Турция добилась больших успехов во всем мире в области кинематографии. Крым – регион, очень близкий Турции по социальным, культурным и коренным связям. Используя эту близость, мы обмениваемся идеями для реализации совместных проектов, в том числе в сфере кинематографа, и могли бы реализовать их в Крыму"
– Унвер Сель
Отметим, что в последние годы в мире наблюдается высокий спрос на турецкие сериалы, в том числе исторические.
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