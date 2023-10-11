В турецком Кайсери пылает мебельная фабрика

В центральной части Турции в городе Кайсери минувшей ночью вспыхнул крупный пожар на мебельной фабрике, огонь тушат десятки бригад огнеборцев.
Минувшей ночью на мебельной фабрике в центральной части Турции в городе Кайсери вспыхнул пожар, за короткое время огонь охватил практически всю ее территорию, сообщает газета Yeni Şafak.
"На фабрике по производству мебели в городе Кайсери произошел пожар. За короткое время пламя разрослось, десятки пожарных бригад приступили к работе по тушению пожара"
- газета
Подробности происшествия пока не сообщаются, известно лишь, что на место ЧП прибыло большое количество медицинских и полицейских бригад, а учитывая количество горючих материалов на подобных производствах, не исключено, что имеются пострадавшие.
Тушение пожара продолжается.