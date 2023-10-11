В турецком Кайсери пылает мебельная фабрика

Опубликовано: 9:27, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В центральной части Турции в городе Кайсери минувшей ночью вспыхнул крупный пожар на мебельной фабрике, огонь тушат десятки бригад огнеборцев.

Минувшей ночью на мебельной фабрике в центральной части Турции в городе Кайсери вспыхнул пожар, за короткое время огонь охватил практически всю ее территорию, сообщает газета Yeni Şafak.

"На фабрике по производству мебели в городе Кайсери произошел пожар. За короткое время пламя разрослось, десятки пожарных бригад приступили к работе по тушению пожара"

- газета

Подробности происшествия пока не сообщаются, известно лишь, что на место ЧП прибыло большое количество медицинских и полицейских бригад, а учитывая количество горючих материалов на подобных производствах, не исключено, что имеются пострадавшие.

Тушение пожара продолжается.