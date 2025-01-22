Вестник Кавказа

В Турции ждут мощного цунами

В Турции ждут мощного цунами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прибрежные курортные районы Турции могут оказаться под угрозой мощного цунами, которое могут спровоцировать землетрясения в акватории Эгейского моря, предупредили турецкие сейсмологи.

Целая череда подземных толчков в районе Эгейского моря может спровоцировать сильное цунами, которое обрушится на курортные приморские регионы страны, сообщили в турецком Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Последствия возможного сильного землетрясения, цунами или извержения вулкана в результате активности в виде землетрясения-шторма в Эгейском море могут достичь Турции. В Эгейском море наблюдаются постоянные подземные толчки, в связи с чем в Измире, Мугле и Айдине была установлена мобильная сирена"

- AFAD

Эгейское море между островами Санторини и Аморгос продолжает лихорадить – в его акватории наблюдается постоянная сейсмическая активность, с 26 января здесь зафиксировано 6400 землетрясений, магнитуда самого сильного из которых составляла 5,2, передает РИА Новости.

Турецкие спасатели привели в готовность систему SMS-оповещений в случае возможных ЧС, в районах Измира, Айдына и Муглы AFAD усилил свой персонал и перебросил из провинции дополнительное оборудование.

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