В Турции ждут мощного цунами

Прибрежные курортные районы Турции могут оказаться под угрозой мощного цунами, которое могут спровоцировать землетрясения в акватории Эгейского моря, предупредили турецкие сейсмологи.

Целая череда подземных толчков в районе Эгейского моря может спровоцировать сильное цунами, которое обрушится на курортные приморские регионы страны, сообщили в турецком Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Последствия возможного сильного землетрясения, цунами или извержения вулкана в результате активности в виде землетрясения-шторма в Эгейском море могут достичь Турции. В Эгейском море наблюдаются постоянные подземные толчки, в связи с чем в Измире, Мугле и Айдине была установлена мобильная сирена"

- AFAD

Эгейское море между островами Санторини и Аморгос продолжает лихорадить – в его акватории наблюдается постоянная сейсмическая активность, с 26 января здесь зафиксировано 6400 землетрясений, магнитуда самого сильного из которых составляла 5,2, передает РИА Новости.

Турецкие спасатели привели в готовность систему SMS-оповещений в случае возможных ЧС, в районах Измира, Айдына и Муглы AFAD усилил свой персонал и перебросил из провинции дополнительное оборудование.