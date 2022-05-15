В Турции запущено массовое производство танка Altay

В широкое производство с Турции поступил боевой танк Altay. Такие данные озвучил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.
Он сообщил, что республика сотрудничает с другими государствами, которые планируют закупить партию турецких танков.
"Мы приступили к серийному производству нашего национального танка Altay. Есть страны-партнеры, которые тоже хотели бы его использовать. Мы продолжаем с ними переговоры на этот счет"
- Халук Гергюн
В последствии, боевая машина станет основным танком, который будет использоваться армией республики.
Сообщается, что Altay имеет обновленную программу для выявления целей, лазерный дальномер и усовершенствованную систему прицела.
Кроме этого, танк имеет высокую степень защиты от поражений, оборудован пулеметом двух калибров, отсеком для хранения боевого комплекта, поворотной системой башни, улучшенной программой для наблюдения и гидравлическими устройствами.