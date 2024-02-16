Вестник Кавказа

В МИД Турции выразили соболезнования Азербайджану в связи с трагедией в Ходжалы

В МИД Турции выразили соболезнования Азербайджану в связи с трагедией в Ходжалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ходжалинская трагедия произошла 32 года, но ее жертвы не забыты. В МИД Турции выразили Азербайджану соболезнования в связи с гибелью в резне более 600 человек.

МИД Турции опубликовал заявление в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии. Глава ведомства Мевлют Чавушоглу также поделился публикацией по случаю скорбной годовщины.

Министр отметил, что Турция не забыла и не забудет преступление против человечности, совершенное на глазах у всего мира 32 года назад в Ходжалы.

"Сегодня мы со скорбью вспоминаем шехидов Ходжалы. Горе Азербайджана - наше горе"

– Чавушоглу

В заявлении турецкого МИД выражается осуждение резне, совершенной ВС Армении 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы против невинного мирного населения.

"Зверства, произошедшие в тот день, оставили черный след в истории человечества. Боль 613 наших братьев, ставших шехидами, и всех азербайджанцев, раненых, пленных и пропавших без вести в тот день в Ходжалы, до сих пор в наших сердцах"

– МИД Турции

В ведомстве выразили соболезнования азербайджанскому народу. Резня в Ходжалы унесла 613 жизней, в плену оказались почти 1,3 тыс человек, более ста человек пропали без вести.

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