В Турции в аварию попал микроавтобус с аграриями

Опубликовано: 8:16, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью в дорожно-транспортное происшествие в Турции попал микроавтобус, перевозивший земледельцев – в аварии пострадали 22 агрария, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

В турецкой провинции Шанлыурфа минувшей ночью микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Авария, в которой пострадали 22 работника сельского хозяйства, произошла в районе Сиверек. Все пострадавшие были доставлены в государственную больницу района, , передает Trend.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция страны уже начала расследование в связи с происшествием.