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В Турции в аварию попал микроавтобус с аграриями

В Турции в аварию попал микроавтобус с аграриями
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшей ночью в дорожно-транспортное происшествие в Турции попал микроавтобус, перевозивший земледельцев – в аварии пострадали 22 агрария, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

В турецкой провинции Шанлыурфа минувшей ночью микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Авария, в которой пострадали 22 работника сельского хозяйства, произошла в районе Сиверек. Все пострадавшие были доставлены в государственную больницу района, , передает Trend.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция страны уже начала расследование в связи с происшествием.

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