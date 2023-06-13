В Турции в аварию попал микроавтобус с аграриями

Минувшей ночью в дорожно-транспортное происшествие в Турции попал микроавтобус, перевозивший земледельцев – в аварии пострадали 22 агрария, состояние троих из них оценивается как тяжелое.
В турецкой провинции Шанлыурфа минувшей ночью микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем.
Авария, в которой пострадали 22 работника сельского хозяйства, произошла в районе Сиверек. Все пострадавшие были доставлены в государственную больницу района, , передает Trend.
Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.
Полиция страны уже начала расследование в связи с происшествием.