В Турции усомнились в эффективности эмбарго против России

В парламенте Турции выразили сомнение насчет результативности эмбарго против России. Там заявили, что ограничения наносят ущерб только простым гражданам.
Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш выразил сомнение по поводу результативности эмбарго в отношении России.
Он заявил, что, исходя из политического опыта и глобальных наблюдений, можно сделать вывод, что блокады и эмбарго никогда не берут вверх и не приносят результатов.
Парламентарий сообщил, что эмбарго в отношении России также будет безрезультативным, поскольку страна даже перед лицом уже введенных санкций продолжает свои действия.
Помимо этого, Куртулмуш подчеркнул, что введение ограничений негативно сказывается только на простых гражданах.