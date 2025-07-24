Вестник Кавказа

В Турции усомнились в эффективности эмбарго против России

В Турции усомнились в эффективности эмбарго против России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Турции выразили сомнение насчет результативности эмбарго против России. Там заявили, что ограничения наносят ущерб только простым гражданам.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш выразил сомнение по поводу результативности эмбарго в отношении России.

Он заявил, что, исходя из политического опыта и глобальных наблюдений, можно сделать вывод, что блокады и эмбарго никогда не берут вверх и не приносят результатов.

Парламентарий сообщил, что эмбарго в отношении России также будет безрезультативным, поскольку страна даже перед лицом уже введенных санкций продолжает свои действия.

Помимо этого, Куртулмуш подчеркнул, что введение ограничений негативно сказывается только на простых гражданах.

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