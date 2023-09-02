В Турции столкнулись автобус и грузовик

Опубликовано: 13:31, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Турции, погибли шестеро, травмы получили еще свыше 40 человек. Иностранцев, в том числе россиян, в автобусе не было.

Грузовик врезался во встречный автобус в Турции, сообщается о множестве пострадавших и шести погибших.

"Согласно экстренным сообщениям, в провинции Хоназ грузовик с песком, потерявший управление, выехал на встречную полосу и врезался в следовавший по ней автобус. По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, 43 человека получили ранения"

– телеканал A Haber

Авария случилась в городе Денизли, местное управление полиции заявляет, что все пострадавшие - граждане Турции, иностранцев в автобусе не было.

Правоохранители проводят расследование произошедшего.