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В Турции столкнулись автобус и грузовик

Чемодан скорой помощи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Турции, погибли шестеро, травмы получили еще свыше 40 человек. Иностранцев, в том числе россиян, в автобусе не было.

Грузовик врезался во встречный автобус в Турции, сообщается о множестве пострадавших и шести погибших.

"Согласно экстренным сообщениям, в провинции Хоназ грузовик с песком, потерявший управление, выехал на встречную полосу и врезался в следовавший по ней автобус. По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, 43 человека получили ранения"

– телеканал A Haber

Авария случилась в городе Денизли, местное управление полиции заявляет, что все пострадавшие - граждане Турции, иностранцев в автобусе не было.

Правоохранители проводят расследование произошедшего.

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