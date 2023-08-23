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Семь человек попали в больницу после ДТП в КЧР

Семь человек попали в больницу после ДТП в КЧР
Авария со множеством пострадавших произошла сегодня в Карачаево-Черкесии. По данным полиции, столкнулись две машины. Среди раненых есть дети.

Семь человек были госпитализированы после автомобильной аварии в Малокарачаевском районе, сообщает МВД КЧР.

ДТП случилось на шестом километре дороги "Конзавод – Коммунстрой – Медовые водопады". Столкнулись две легковые машины: "Лада Гранта" и "ВАЗ-2104".

"В результате происшествия получили травмы и госпитализированы 7 человек, в том числе трое несовершеннолетних"

– МВД КЧР

Еще один человек, 42-летний мужчина, управлявший "четверкой", был осмотрен медиками. Они сочли возможным отпустить его домой.

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