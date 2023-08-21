Страшное ДТП унесло жизни четырех детей в Ростовской области

Опубликовано: 22:14, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Восемь человек стали жертвами автомобильной аварии в Ростовской области. О трагедии, случившейся в Волгодонском районе, сообщил губернатор Дона.

Две машины столкнулись лоб в лоб сегодня вечером в Волгодонском районе. О последствиях автоаварии рассказал глава Ростовской области.

По словам Василия Голубева, ДТП случилось примерно в 20.00.

"В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей"

– губернатор

Голубев уточнил, что правоохранители уже работают на месте событий. В том числе они выясняют причины, которые привели к автокатастрофе.