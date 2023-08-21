Страшное ДТП унесло жизни четырех детей в Ростовской области

Восемь человек стали жертвами автомобильной аварии в Ростовской области. О трагедии, случившейся в Волгодонском районе, сообщил губернатор Дона.
Две машины столкнулись лоб в лоб сегодня вечером в Волгодонском районе. О последствиях автоаварии рассказал глава Ростовской области.
По словам Василия Голубева, ДТП случилось примерно в 20.00.
"В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей"
– губернатор
Голубев уточнил, что правоохранители уже работают на месте событий. В том числе они выясняют причины, которые привели к автокатастрофе.