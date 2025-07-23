В Турции рассказали о возможности проведения встречи Путина и Трампа

В администрации Эрдогана сообщили, что рассчитывают на скорую встречу лидеров по вопросу урегулирования на Украине. При этом конкретных сроков по встрече пока нет.

В администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассчитывают на то, что вскоре в Турции может состояться встреча лидеров России, США и Украины по украинскому урегулированию.

"Конкретных временных рамок нет, рассчитываем, что скоро. Но конкретных сроков нет"

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Так ответил собеседник РИА Новости на вопрос о возможности встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа до конца 2025 года.

Также в администрации Эрдогана добавили, что пока Турция не получала сигналов о том, что в августе РФ и Украина могут провести новую встречу в Стамбуле.