В Турции раскрыта шпионская сеть Франции

Турецкая разведка разоблачила действовавших на территории страны французских шпионов. Под арест попали три человека, наблюдение за ними велось несколько месяцев.

В течение года в Турции работали шпионы в пользу Франции. Их удалось разоблачить, трое арестованы.

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) разоблачила деятельность Управления разведки Франции на турецкой территории.

Всего в Турции арестованы три человека, установлено, что они на протяжении года вели шпионскую деятельность для Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE). Наблюдение за ними велось несколько месяцев.

Полиция Стамбула и сотрудники MIT провели задержание шпионов, которые, после предупреждения разведки Франции, пытались покинуть Турцию. Арестованы трое, все они сирийцы: Ахмет Кати, Ибрагим Шеваиш и Халис Эльнахар. По данным MIT, они передавали ложную информацию о миграционной политике Турции и нарушениях прав человека в стране.

Зачем Франции шпионить в Турции?

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о сложных отношениях между Турцией и Францией. "Отношения у нас с Париже непростые. Франция очень долго пытается и в Средиземноморье, и на Южном Кавказе вести антитурецкую и антиазербайджанскую, то есть в целом антитюркскую политику. Она делала попытки контактировать по этому направлению с Грецией, вооружала греческую армию, сейчас то же самое делает в Армении", - сообщил он.

"Конечно, такие вещи недопустимы. Мы видим, как негативно к Турции настроены французские власти. Даже во время натовских военных учений Франция каким-то образом "разозлилась" на Анкару и отказалась от участия в маневрах в Средиземноморье, поскольку в регионе все развивается не так гладко, как она хочет. Во Франции, видимо, не хотят принимать, насколько изменилась ситуация, и стремятся действовать по-старому. Из-за этого у нас в отношениях немало проблем", - сказал Тогрул Исмаил.

Раскрытие шпионской сети Франции профессор Анкарского университета назвал дополнительным свидетельством деструктивной деятельности Парижа в регионе. "К сожалению, не впервые мы раскрываем таких агентов. Франция пытается в определенном смысле навязать свою игру Турции, поэтому активизировалась в области шпионажа. То же самое мы видим и в южно-кавказском регионе, где не так давно были раскрыты шпионы Франции в Азербайджане", - обратил внимание он.

"Разумеется, турецкие власти дадут на это соответствующую реакцию. Все будет учтено и в дипломатических отношениях, и в других направлениях наших контактов. Также все будет обсуждено с Парижем. В целом событие будет в определенный минус и негатив по отношению к Франции", - заключил Тогрул Исмаил.