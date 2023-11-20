ЕС засылает в Азербайджан своих шпионов

Между Азербайджаном и Арменией назревает очередной скандал, который грозит перерасти из локального в международный: сегодня на границе Армении и Азербайджана был задержан гражданин Чехии, прошедший через армянские минные поля.

Азербайджанские пограничники сегодня задержали при незаконном пересечении границы между Арменией и Азербайджаном гражданина Чехии, сообщил информированный источник.

Лазутчика задержали на одном из постов в приграничной с Арменией зоне, однако парадокс в том, что эта территория заминирована армянскими военными, и чтобы безопасно преодолеть ее, необходимо иметь как минимум карты этих минных полей.

Возникает вполне логичный вопрос: каким образом это удалось сделать гражданину Евросоюза, да еще и пройти через армянские посты?

Впрочем, ответ напрашивается сам собой – очевидно, это сотрудник долгосрочной наблюдательной миссии ЕС, которая работает на территории Армении и даже анонсировала свое расширение. Ранее в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко предположил, что расширение миссии таких "наблюдателей" от ЕС Евросоюза в Армении не только не укрепит безопасность в регионе, а, напротив, создаст еще большие угрозы для нее, поскольку основная задача этой миссии – создание возможностей для масштабного ведения разведывательной деятельности, и не только против Азербайджана, но, в частности, против России, Ирана и ряда других государств.

Что касается карт минных полей, то и здесь все встраивается в логическую схему: конечно, армянские военные снабдили ими "дружественных" европейских шпионов, которые теперь протаптывают пути в Азербайджан через условную границу с Арменией.

Азербайджан уже предупредил чешскую сторону о задержании ее гражданина, ведется следствие.