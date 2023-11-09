ЕС займется разведкой в Армении

Руководство Армении и ЕС подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии Евросоюза в стране. Наблюдатели будут мониторить обстановку на границе Азербайджана и Армении. Состав миссии будет расширен.

В Ереване подписано соглашение о статусе наблюдательной миссии ЕС. Документ подписали замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян и глава дипмиссии ЕС в Ереване Василис Марагос.

"Эта миссия уже многое предложила Армении в плане стабильности и безопасности. Соглашение о статусе, которое мы подписали сегодня, поможет внести большую правовую определенность, когда речь идет о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране"

– Марагос

Европейская миссия намерена проводить мониторинг ситуации на границе Армении и Азербайджана.

При этом миссию наблюдателей планируется расширить. Марагос уточнил, что соответствующее решение было принято на днях в Брюсселе.

Армения разрешила ЕС шпионить за Ираном

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что одно из основных назначений нового соглашения Еревана и Брюсселя – создать условия для шпионажа европейских спецслужб за соседями Армении, в первую очередь – за Ираном.

"Разумеется, получив возможность беспрепятственно работать в Армении, они будут собирать информацию обо всех – и об Азербайджане, и опосредованно о России, и даже о Турции, пусть она является членом НАТО. Но в особенности Евросоюз интересует Иран, а еще больше он интересует США, которые будут в определенной степени направлять деятельность европейских партнеров. Все страны, которые не входят в круг управления США и Европой, будут в зоне внимания европейских разведструктур в Армении", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что подчинение властей Армении интересам ЕС и США приведет только к дестабилизации региона. "Вклинивание в Южный Кавказ чужеродных элементов, которые будут работать не на благо региона, а на то, чтобы расшатать здесь экономическую ситуацию в своих целях, является новой большой проблемой для региональных государств. Прямой угрозы боевых действий с участием войск НАТО, скорее всего, не возникнет, но Запад продолжит поджигать реваншизм в Армении, стараясь, чтобы опасность войны на Южном Кавказа не исчезла насовсем", - заключил Дмитрий Солонников.