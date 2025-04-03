В Турции раскрыли многомиллионную схему обмана туристов

На турецких курортах была обезврежена банда мошенников, снимавшая деньги с карт туристов за неоказанные услуги. За время работы банда похитила у отдыхающих $29 млн.

Турецкие СМИ сообщили о раскрытии организованной преступной группировки отельеров, похищавших деньги иностранных туристов – ее жертвами стали как минимум 268 отдыхающих, у которых суммарно было украдено $29 млн. Во главе группировки стоял владелец гостиницы в курортном приморском городе Кушадасы (провинция Айдын).

Когда постояльцы гостиницы расплачивались банковскими картами, злоумышленник передавал их данные своим сообщникам в других гостиницах и сервисах по аренде автомобилей, а те снимали с карт деньги за якобы оказанные гостиничные и транспортные услуги.

Преступники не продумали один момент: часть обманутых ими иностранных граждан по возвращении на родину пожаловались представителям Турции на исчезновение денег. В итоге турецкая полиция взялась за расследование и после четырех месяцев оперативной работы смогла установить первоисточник мошенничества с картами.

Операция по задержанию членов группировки была проведена неделю назад, 31 мая. Помимо лидера мошенников из Кушадасы были задержаны также его соучастники в Анталье, Измире и Стамбуле.