Отдых в Азербайджане выбрал почти миллион туристов с начала 2025 года

Почти миллион иностранных гостей побывал в Азербайджане с января по май текущего года. Рост туристического потока составил 1,5% по сравнению с 2024 годом.

С января по май в Азербайджане отдохнули свыше 979,9 тыс туристов, что на 1,5% больше показателей за аналогичный период 2024 года, рассказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

За один лишь май Азербайджан посетили 264 тыс путешественников. Это на 2% больше, чем в мае прошлого года.

Напомним, что по итогам 2024 года Азербайджан принял 2,627 млн иностранных гостей, что на 26% больше показателей 2023 года. Несмотря на ощутимый рост, туристический поток еще не вышел на уровень до пандемии COVID-19.

Основный поток туристов пришелся на россиян. Азербайджан также пользуется популярностью у путешественников из соседних Турции, Ирана и Грузии.