Вестник Кавказа

Отдых в Азербайджане выбрал почти миллион туристов с начала 2025 года

Маленькая Венеция в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти миллион иностранных гостей побывал в Азербайджане с января по май текущего года. Рост туристического потока составил 1,5% по сравнению с 2024 годом.

С января по май в Азербайджане отдохнули свыше 979,9 тыс туристов, что на 1,5% больше показателей за аналогичный период 2024 года, рассказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

За один лишь май Азербайджан посетили 264 тыс путешественников. Это на 2% больше, чем в мае прошлого года.

Напомним, что по итогам 2024 года Азербайджан принял 2,627 млн иностранных гостей, что на 26% больше показателей 2023 года. Несмотря на ощутимый рост, туристический поток еще не вышел на уровень до пандемии COVID-19.

Основный поток туристов пришелся на россиян. Азербайджан также пользуется популярностью у путешественников из соседних Турции, Ирана и Грузии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
450 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.