Вестник Кавказа
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В Турции оценили важность Зангезурского коридора

В Турции оценили важность Зангезурского коридора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий посол в очередной раз заявил о важности Зангезурского коридора на одном из мероприятий, прошедших сегодня в Баку. Он отметил, что после его создания в регионе установится мир.

Открытие Зангезурского коридора приведет к тому, что на Южном Кавказе будут царить мир и благополучие. Такое заявление сделал посол Турции в Баку, выступая 16 февраля на мероприятии на тему "Новая эра в глобальных системах, войны сил и Южный Кавказ".

"Верим, что открытие Зангезурского коридора принесет мир и благополучие"

– Джахит Багчи

Турецкий дипломат также подчеркнул, что Анкара выражает поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном.

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