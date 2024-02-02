В Турции оценили важность Зангезурского коридора

Турецкий посол в очередной раз заявил о важности Зангезурского коридора на одном из мероприятий, прошедших сегодня в Баку. Он отметил, что после его создания в регионе установится мир.

Открытие Зангезурского коридора приведет к тому, что на Южном Кавказе будут царить мир и благополучие. Такое заявление сделал посол Турции в Баку, выступая 16 февраля на мероприятии на тему "Новая эра в глобальных системах, войны сил и Южный Кавказ".

"Верим, что открытие Зангезурского коридора принесет мир и благополучие" – Джахит Багчи

Турецкий дипломат также подчеркнул, что Анкара выражает поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном.