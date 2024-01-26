Международные аналитики: Азербайджан и Армения подпишут договор о мире в первом полугодии 2024 года

Рейтинговое агентство Fitch Solutions спрогнозировало примерную дату подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Документ о мире должен быть подписан в течение первого полугодия этого года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Solutions вынесло вердикт, что мирное соглашение между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения будет подписано в течение первых шести месяцев 2024 года.

По мнению аналитиков компании будет усилен контроль в создании Зангезурского коридора.

“Мы считаем, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть заключено уже в первом полугодии 2024 года. Мы считаем весьма вероятным, что мирное соглашение будет включать положения об усилении контроля Азербайджана над созданием Зангезурского коридора, ведущего к своему эксклаву Нахчывану”

- Fitch Solutions

По словам компании, благодаря успешному завершению военной операции в сентябре прошлого года Азербайджанская Республика смогла усилить свои позиции на региональном и международном уровнях, а также укрепить свою безопасность.