Международные аналитики: Азербайджан и Армения подпишут договор о мире в первом полугодии 2024 года

Международное рейтинговое агентство Fitch Solutions вынесло вердикт, что мирное соглашение между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения будет подписано в течение первых шести месяцев 2024 года.
По мнению аналитиков компании будет усилен контроль в создании Зангезурского коридора.
“Мы считаем, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть заключено уже в первом полугодии 2024 года. Мы считаем весьма вероятным, что мирное соглашение будет включать положения об усилении контроля Азербайджана над созданием Зангезурского коридора, ведущего к своему эксклаву Нахчывану”
- Fitch Solutions
По словам компании, благодаря успешному завершению военной операции в сентябре прошлого года Азербайджанская Республика смогла усилить свои позиции на региональном и международном уровнях, а также укрепить свою безопасность.