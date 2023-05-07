В Турции грузовик протаранил автомобили у АЗС, есть жертвы

Накануне вечером в юго-восточной турецкой провинции Хатай произошло ДТП с участием грузовика, снесшего несколько автомобилей в очереди к АЗС, сообщило турецкое агентство DHA.
Грузовик по пока неустановленной причине врезался в автомобили, стоявшие в очереди у АЗС рядом с городом Белен, после чего загорелись сам грузовик и два микроавтобуса.
Людей на месте инцидента охватила паника, для тушения огня на место прибыли многочисленные расчеты пожарных, передает РИА Новости.
Позже стало известно, что в ДТП погибли как минимум 12 человек, сообщил в своем Twitter министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
"Двенадцать наших сограждан погибли в результате цепной аварии в Хатае, 31 пострадал, трое из них в тяжелом состоянии", - написал турецкий министр.
На месте происшествия работали 22 кареты скорой помощи.
Личность водителя грузовика и обстоятельства, по причине которых он потерял управление, пока не установлены.