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В Турции грузовик протаранил автомобили у АЗС, есть жертвы

В Турции грузовик протаранил автомобили у АЗС, есть жертвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшим вечером в турецкой провинции Хатай произошло крупное ДТП, в котором погибли не менее 12 человек.

Накануне вечером в юго-восточной турецкой провинции Хатай произошло ДТП с участием грузовика, снесшего несколько автомобилей в очереди к АЗС, сообщило турецкое агентство DHA.

Грузовик по пока неустановленной причине врезался в автомобили, стоявшие в очереди у АЗС рядом с городом Белен, после чего загорелись сам грузовик и два микроавтобуса.

Людей на месте инцидента охватила паника, для тушения огня на место прибыли многочисленные расчеты пожарных, передает РИА Новости.

Позже стало известно, что в ДТП погибли как минимум 12 человек, сообщил в своем Twitter министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"Двенадцать наших сограждан погибли в результате цепной аварии в Хатае, 31 пострадал, трое из них в тяжелом состоянии", - написал турецкий министр.

На месте происшествия работали 22 кареты скорой помощи.

Личность водителя грузовика и обстоятельства, по причине которых он потерял управление, пока не установлены.

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