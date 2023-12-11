В тройном ДТП в Ингушетии пострадали 6 человек 

В тройной аварии в Ингушетии получили травмы 6 человек. В аварии пострадали водители двух транспортных средств и 4 пассажира.

В Малгобеке произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД по Ингушетии.

"В городе Малгобек на улице Физкультурной в воскресенье водитель автомашины "Лада "Веста" допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении автомашиной "ВАЗ-2114", что повлекло ее столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Subaru"

– пресс-служба ведомства.

В результате аварии пострадали 6 человек – водители автомобилей "ВАЗ-2114" и Subaru, а также 4 пассажира иномарки, трое из которых – дети. В настоящее время водитель отечественной легковушки находится в реанимации, всем остальным оказали медпомощь, после чего направили на амбулаторное лечение.