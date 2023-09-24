В Тегеране планировался взрыв одновременно 30 бомб

Опубликовано: 17:57, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранские спецслужбы рассказали, что неделю назад, 16 сентября, в Тегеране должна была произойти серия терактов в людных районах – террористы готовились взорвать сразу 30 СВУ.

Иранская разведка раскрыла сегодня данные о предотвращении масштабной серии террористических актов в Тегеране. По ее данным, террористические ячейки, связанные с запрещенной в России группировкой ИГИЛ, готовились заложить и подорвать в столице ИРИ сразу несколько десятков взрывных устройств.

Уточняется, что террористы заготовили не менее 30 СВУ, их планировалось разместить в спальных районах города, а привести в действие – 16 сентября, в день, когда ровно год назад в Иране начались массовые беспорядки.

На данный момент силовики выявили и взяли под стражу 28 организаторов и исполнителей этой попытки серийного теракта, часть из них обнаружены в самом Тегеране, а некоторые пытались скрыться в Западном Азербайджане и Альборзе.

Отмечается, что у террористов помимо большого количества взрывчатки при себе также было огнестрельное оружие. Возможно, помимо подрывов СВУ они планировали также расстрелы мирного населения Тегерана.