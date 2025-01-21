В Тегеране откроется центр русской культуры

В Иране начнет работу центр русской культуры, который станет важной площадкой для развития культурных контактов между РФ и исламской республикой.

В Тегеране начнет работу Российский центр науки и культуры (РЦНК), поведала Лилия Панькина, руководитель Россотрудничества в Иране.

Сообщается, что центр станет площадкой для организации фестивалей и других культурных событий. Также тут будут функционировать курсы русского языка.

РЦНК также займется популяризацией русской литературы, предоставляя всем желающим доступ к книгам на русском языке.

Отметим, что ранее Россотрудничество объявило о запуске центра русской культуры в Тегеране до 2026 года, отмечая необходимость увеличения интенсивности культурных контактов между странами.