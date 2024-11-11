Вестник Кавказа

Lufthansa возобновляет полеты в Тегеран

Lufthansa возобновляет полеты в Тегеран
© Фото: IRNA
Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa в скором времени возобновит полеты в столицу Ирана возобновит полеты в Иран, вырастет и число транзитных авиарейсов через воздушное пространство ИРИ.

Национальный авиаперевозчик Германии, концерн Deutsche Lufthansa AG, более известный как Lufthansa, в ближайшее время возобновит полеты в Иран, сообщил заместитель министра дорог и городского развития, исполняющий обязанности руководителя компании аэропортов и воздушной навигации Ирана Мохаммад Амирани.

Также вырастет число транзитных рейсов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве через воздушное пространство Ирана, число которых сдерживало заявление Европейского агентства по безопасности авиации от 29 ноября 2024 года, ставшее следствием конфликтов и напряженности в регионе Ближнего Востока – срок его действия истек 1 февраля, отметил иранский чиновник, передает иранское информационное агентство IRNA.

Авиавласти Исламской Республики Иран всегда уделяли огромное внимание безопасности воздушного пространства страны, что позволяло иранским диспетчерам обеспечивать безопасность более 700 транзитных рейсов над территорией страны, теперь к процессу подключатся и крупнейшие мировые компании-авиаперевозчики, отметил Амирани.

С точки зрения международных организаций, небо Ирана абсолютно безопасно для авиаперевозчиков, а угрозы потенциальных конфликтов в воздушном пространстве полностью устранены, что позволяет группе авиакомпаний Lufthansa, в которую входят такие крупные авиакомпании, как Swiss International Air Lines и Austrian Airlines, в течение суток провести финальные заседания с управлением воздушного движения аэропортов и воздушной навигации Ирана и принять решение о возобновлении полетов.

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