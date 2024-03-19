В тбилисских школах не обнаружили взрывные устройства

Учебные учреждения столицы Грузии проверили на наличие взрывных устройств. В результате проверки ВУ не обнаружены. Ранее сообщения о минировании были опубликованы в ряде telegram-каналов Грузии.

Взрывные устройства и вещества не были найдены в ходе проверки учебных учреждений в грузинской столице. Об этом сообщает Служба госбезопасности Грузии.

"В результате проведения контртеррористических мероприятий взрывчатых устройств выявлено не было. Оперативно-следственные действия продолжаются"

– СГБ Грузии

Ранее в telegram-каналах Грузии начали распространять сообщения о том, что школы Тбилиси могут быть заминированы и готовящихся в понедельник терактах в них.

Сообщалось о конкретных учебных заведениях.

Позднее telegram-каналы были заблокированы, но родители приняли решение не отпускать детей в школу утром в понедельник.

Ранее подобные угрозы поступали в отношении школ Батуми, ТЦ и церквей. Сообщения о готовящихся терактах также распространялось через telegram-каналы.