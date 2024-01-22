В Батуми закрыли школу из-за угрозы взрыва

Учебное учреждение в грузинском Батуми было вынуждено закрыться из-за сообщения о минировании. Угроза взрыва оказалась ложной.

В Батуми неизвестный собирался взорвать школу и сообщил об этом администрации учебного учреждения.

Директор частной школы "Прогресс" Нина Чиквашвили приняла решение провести эвакуацию учащихся.

Специалисты проверили здание учреждения. Взрывное устройство не было обнаружено.

"Утром пришло письмо» эвакуируйте школу, иначе взорвется бомба. Мы с самого начала предполагали, что это ложная тревога, но школа приняла положенные меры безопасности. 112 и антитеррористическая служба провели операцию, ничего не было найдено. Все спокойно"

- Нина Чиквашвили

Школа возобновит свою работу с завтрашнего дня.

Такая же ситуация произошла в школе "Прогресс" в Кутаиси.

Ранее сообщалось, что в январе в Грузии объявляли эвакуацию в крупных торговых центрах и аэропортах из-за сообщений о минировании.

Позднее выяснилось, что общения поступали из-за рубежа. По данному факту было возбуждено дело о терроризме.