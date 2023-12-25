В Батуми «разминировали» ТЦ и школу

Информация о минировании школы и торговых центров в Батуми оказалась ложной. Установлено, что звонок о минировании ТЦ и школы поступил из-за рубежа.

После сообщения о том, что в батумских торговых центрах заложена взрывчатка, на место оперативно прибыли сотрудники местных правоохранительных служб.

После тщательной проверки в зданиях не было обнаружено никаких опасных предметов.

«В связи с полученным сообщением контртеррористическое отделение СГБ и министерство внутренних дел провели специальное мероприятие в торговых центрах и учебных заведениях Батуми, в которых взрывчатое вещество или взрывное устройство не было найдено»

– Службы госбезопасности Грузии

В релизе отмечается, что специалисты ведомства установили факт того, что сообщения о минирования поступили из-за рубежа.

По факту проводится расследование, устанавливается круг причастных к преступлению лиц. Ранее сообщалось, что злоумышленники также информировали о минировании одной из городских школ.