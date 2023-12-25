Вестник Кавказа

Волна ложных минирований докатилась до Батуми

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня грузинским спасателям пришлось массово эвакуировать посетителей торговых центров в Батуми – причинной этого стало анонимное сообщение о заложенной бомбе.

Сегодня в Батуми прошла массовая эвакуация посетителей и сотрудников в четырех торговых центрах аджарского города Батуми, сообщает телекомпания "Мтавари архи".

Причиной эвакуации посетителей и работников "Батуми Молл", "Гранд Молл", "Метро Молл" и "Батуми Плаза" стало анонимное сообщение о минировании, которое поступило на пульт дежурного городского управления полиции, передает Sputnik Грузия.

"В Батуми закрыли торговые центры, во всех местах массового скопления объявили экстренную эвакуацию в связи с ожидаемым терактом. Нам сообщила охрана торгового центра, и они немедленно покинули здание, включая весь рабочий персонал"

- телеканал "Мтавари архи"

МВД Грузии пока не комментировало информацию о массовой эвакуации граждан.

Впрочем, такое сообщение в столице Аджарии не единственное - накануне из-за аналогичного сообщения о заложенной бомбе, теперь уже - в Батумском международном аэропорту, авиаторам пришлось на два часа отложить вылет авиарейса из Батуми в Стамбул.

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