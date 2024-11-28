В Тбилиси задержан напавший с ножом на полицейского во время акции протеста

В Грузии задержали протестующего, который пытался атаковать полицию ножом. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Правоохранители осуществили задержание протестующего, который напал с ножом на сотрудника полиции во время акции протеста в Тбилиси.

Как сообщили в МВД Грузии, инцидент произошел 30 ноября на проспекте Руставели. Нападавший оказался молодым человеком 2006 года рождения. Попытка применить холодное оружие против правоохранителя теперь может обойтись ему в семь лет лишения свободы.

В полиции также сообщили о задержании еще 15 протестующих, чьи действия подпадают под те или иные статьи уголовного кодекса. Задержанные стали фигурантами уголовных дел.