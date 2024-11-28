Вестник Кавказа

В Тбилиси задержан напавший с ножом на полицейского во время акции протеста

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии задержали протестующего, который пытался атаковать полицию ножом. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Правоохранители осуществили задержание протестующего, который напал с ножом на сотрудника полиции во время акции протеста в Тбилиси

Как сообщили в МВД Грузии, инцидент произошел 30 ноября на проспекте Руставели. Нападавший оказался молодым человеком 2006 года рождения. Попытка применить холодное оружие против правоохранителя теперь может обойтись ему в семь лет лишения свободы. 

В полиции также сообщили о задержании еще 15 протестующих, чьи действия подпадают под те или иные статьи уголовного кодекса. Задержанные стали фигурантами уголовных дел.

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