В Тбилиси встретили первый прямой авиарейс из Атырау

Накануне в Международном аэропорту грузинской столицы приземлился первый прямой авиарейс из казахстанского Атырау – по традиции, его встречали водяной аркой. В полете авиалайнер Air Astana находился менее двух часов.

Столицу Грузии Тбилиси и казахстанский Атырау накануне соединил новый прямой рейс, который выполнила казахстанская авиакомпания Air Astana, сообщили сегодня в пресс-службе компании.

"27 мая 2025 года Air Astana начала выполнять прямые рейсы по маршруту Атырау-Тбилиси, реализовав ранее анонсированные планы по установлению нового авиасообщения между западным Казахстаном и Грузией. В аэропорту Тбилиси первых пассажиров встретили по традиции тепло - с музыкой и угощениями"

- Air Astana

На первых порах авиарейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям – три раза в неделю, а с ростом спроса их частота может увеличиться, передает Sputnik Казахстан.

У нового авиарейса удобное расписание и небольшое время в пути - менее двух часов, что удобно и для туристов, и для деловых поездок. Въезд в Грузию для граждан Казахстана безвизовый.

Это – уже пятое международное направление для Air Astana, авиакомпания также летает из Уральска во Франкфурт, из Атырау в Стамбул, Дубай и Амстердам, а с 31 мая начнет выполнять полеты в столицу Азербайджана город Баку.