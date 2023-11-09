Вестник Кавказа

В Шымкенте появится крупнейший в Казахстане тепличный комплекс

В Шымкенте появится крупнейший в Казахстане тепличный комплекс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самый большой в Казахстане тепличный комплекс появится в Шымкенте. В проекте принимают участие инвесторы из Турции.

В Казахстане появится огромный комплекс теплиц, что позволит трудоустроить 5 тыс человек.

Инвестором проекта выступает турецкая компания компания Alarko Holding.

"Инвестиционный проект, осуществляемый на сумму $650 млн, будет способствовать поэтапному созданию пяти тысяч новых рабочих мест на общей площади 500 га, развитию продовольственной безопасности и тепличного бизнеса путем внедрения новых технологий"

– акимат Шымкента

Тепличный комплекс будет не только самым современным, но и самым крупным в республике.

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