В Шымкенте появится крупнейший в Казахстане тепличный комплекс

Самый большой в Казахстане тепличный комплекс появится в Шымкенте. В проекте принимают участие инвесторы из Турции.
В Казахстане появится огромный комплекс теплиц, что позволит трудоустроить 5 тыс человек.
Инвестором проекта выступает турецкая компания компания Alarko Holding.
"Инвестиционный проект, осуществляемый на сумму $650 млн, будет способствовать поэтапному созданию пяти тысяч новых рабочих мест на общей площади 500 га, развитию продовольственной безопасности и тепличного бизнеса путем внедрения новых технологий"
– акимат Шымкента
Тепличный комплекс будет не только самым современным, но и самым крупным в республике.
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