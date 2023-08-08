Цены на рис взлетели в Казахстане

Более чем на 40% с начала года подорожал в Казахстане рис. Цена на килограмм риса достигает 900 тенге.

Второй год в Казахстане растут цены на рис, с начала 2023 года они поднялись уже на 40,3%.

Значительный рост цен на рис в республике отмечается второй год подряд - в 2022 года продукт подорожал почти на 29%, в этом - более чем на 40%.

Где в Казахстане самый дорогой рис? В Актау 1 кг шлифованного и полированного риса обойдется в 904 тенге, в Уральске - 829 тенге, в Астане - 821 тенге. Самый доступный рис найден в Кызылорде - 495 тенге, Петропавловске - 510 тенге, Талдыкоргане - 519 тенге.

При этом Кызылординская область - основной производитель риса в Казахстане.

В этом году в Казахстане стало продаваться больше импортного риса, его доля составляет 13,6%, тогда как в прошлом году не достигала даже 4%, информирует мониторинговая компания Energyprom.