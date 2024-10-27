В Суговушане стартовала регата памяти

В карабахском Суговушане сегодня прошла церемония открытия международной регаты "Кубок Президента-2025", приуроченной к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В живописном регионе Карабаха – Суговушане – сегодня прошла церемония открытия международной регаты "Кубок Президента-2025", которая приурочена к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, в которой примут участие свыше 200 спортсменов из более 20 стран.

Выступивший на церемонии генеральный секретарь Федерации гребли Азербайджана Фархад Алиев отметил постоянно растущий интерес к соревнованиям со стороны зарубежных стран, констатировав: уровень организации регаты тоже стремительно растет, передает Sputnik Азербайджан.

"Регата проводится с момента освобождения наших земель, уже пятый год. Если в первых соревнованиях участвовало четыре страны, то сейчас к турниру присоединились более двадцати государств. Интерес к этим соревнованиям растет с каждым годом"

- министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов

В Суговушане сегодня пройдет стартовый этап, затем соревнования будут проходить в течение двух дней в олимпийском центре "Кюр" в Мингячевире. Свое мастерство спортсмены покажут на байдарках, каноэ и в академической гребле.

Награды победителям будут вручены 2 мая в день закрытия, а завершится турнир праздничным фейерверком.