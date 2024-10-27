Вестник Кавказа

В Суговушане стартовала регата памяти

В Суговушане стартовала регата памяти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В карабахском Суговушане сегодня прошла церемония открытия международной регаты "Кубок Президента-2025", приуроченной к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В живописном регионе Карабаха – Суговушане – сегодня прошла церемония открытия международной регаты "Кубок Президента-2025", которая приурочена к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, в которой примут участие свыше 200 спортсменов из более 20 стран.

Выступивший на церемонии генеральный секретарь Федерации гребли Азербайджана Фархад Алиев отметил постоянно растущий интерес к соревнованиям со стороны зарубежных стран, констатировав: уровень организации регаты тоже стремительно растет, передает Sputnik Азербайджан.

"Регата проводится с момента освобождения наших земель, уже пятый год. Если в первых соревнованиях участвовало четыре страны, то сейчас к турниру присоединились более двадцати государств. Интерес к этим соревнованиям растет с каждым годом"

- министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов

В Суговушане сегодня пройдет стартовый этап, затем соревнования будут проходить в течение двух дней в олимпийском центре "Кюр" в Мингячевире. Свое мастерство спортсмены покажут на байдарках, каноэ и в академической гребле.

Награды победителям будут вручены 2 мая в день закрытия, а завершится турнир праздничным фейерверком.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
840 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Азербайджане появился женский волейбольный клуб

В Азербайджане появился женский волейбольный клуб

&quot;Арарат-Армения&quot; пробился в финал Кубка Армении по футболу

"Арарат-Армения" пробился в финал Кубка Армении по футболу

&quot;Карабах&quot; стал чемпионом Азербайджана по футболу сезона 2024-25

"Карабах" стал чемпионом Азербайджана по футболу сезона 2024-25

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2026 году примет Грузия

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2026 году примет Грузия

Зелим Коцоев завоевал серебро ЧЕ по дзюдо

Зелим Коцоев завоевал серебро ЧЕ по дзюдо

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; проиграло дома &quot;Краснодару&quot;

Махачкалинское "Динамо" проиграло дома "Краснодару"

Азербайджанский клуб расстанется с французским футболистом

Азербайджанский клуб расстанется с французским футболистом

Сборная Грузии по футболу проведет два матча в июне

Сборная Грузии по футболу проведет два матча в июне

Армения рассмотрит приглашение Азербайджана поучаствовать в Играх СНГ

Армения рассмотрит приглашение Азербайджана поучаствовать в Играх СНГ

Стартовала продажа билетов на турнир UFC в Баку

Стартовала продажа билетов на турнир UFC в Баку

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы