Вестник Кавказа

В столкновениях на юге Сирии погибли более 30 человек – СМИ

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в сирийской провинции Эс-Сувайда произошли столкновения между военными Дамаска и друзами. Последних поддержал Израиль, ударивший по ряду военных целей на территории арабской республики.

На юге Сирии произошло столкновения между друзами и подразделениями правительственных сил. По предварительной информации, жертвами стали более 30 человек, порядка 100 пострадали, сообщают СМИ. 

"По данным сирийского министерства внутренних дел, в результате этих столкновений погибли более 30 человек и еще около 100 получили ранения. По другим предварительным данным, среди погибших были дети и сотрудники сил безопасности"

– Associated Press

Отметим, что события развиваются в регионе Эс-Сувайда. Израиль, поддерживающий друзов, нанес удары по бронетехнике правительственных войск Сирии. 

Напомним, что весной этого года в Сирии обострилась ситуация между новым Дамаском и различными религиозными группами. В частности, столкновения произошли между друзами и воинскими формированиями правительства. Тель-Авив заявил о поддержке друзов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
805 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.