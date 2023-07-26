В столичном ТЦ "Мега" начинает работу первый турецкий мебельный магазин

Опубликовано: 17:10, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В московском торговом центре "Мега Теплый Стан" сегодня прошла церемония открытия первого в России турецкого магазина мебели Kelebek, он пришел на смену "Снежной королеве" в Москве и скоро откроет двери для посетителей.

На площадях "Снежной королевы" в торговом центре "Мега Теплый Стан" в Москве сегодня прошла церемония открытия первого в России магазина известного турецкого мебельного бренда Kelebek, работающего в Турции с 1935 года.

Турецкую мебель, представленную в магазине, выгодно отличает высокое качество сборки и оригинальный дизайн, а ее выбор велик: это корпусная и мягкая мебель, спальни, гостиные, диваны, матрасы, декор и текстиль, а также сопутствующие товары.

Одним магазином турецкие производители ограничиваться не намерены, поэтому планируют переговоры с торговыми центрами "Мега", которые могут предоставить им необходимые площади от полутора-двух тысяч квадратных метров.

"С "Мегой" мы хотим делать сеть и стартовать с ней во всех регионах, где у них есть торговые центры, будем думать и открывать там магазины. Думаю, уже в этом году что-то будет"

- коммерческий директор эксклюзивного импортера Kelebek Денис Разумов

Для посетителей магазин заработает уже на этой неделе.