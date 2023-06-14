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В России будет продаваться турецкая мебель

В России будет продаваться турецкая мебель
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Первый магазин мебели Kelebek откроется в Москве в следующем месяце. В перспективе ее можно будет купить во всех крупных городах России.

Новый магазин мебели заработает в ТЦ "Мега Теплый Стан" в июле в Москве, пишут СМИ. Там будет представлена продукция турецкого бренда Kelebek.

Магазин получит статус флагманского. Он займет площадь 1,3 тыс кв м.

Все желающие смогут купить разнообразную мебель, как корпусную, так и мягкую. В магазине будут представлены и аксессуары. В его ассортимент войдут в том числе матрасы и различный текстиль. Дачников порадует наличие товаров для садоводов, передает РИА Недвижимость.

В перспективе такие магазины будут созданы во всех достаточно крупных населенных пунктах. В частности, мебель этой марки можно будет найти во всех городах, где живет более полумиллиона человек.

Отметим, что бренд Kelebek вышел на рынок Турции в 1935 году.

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