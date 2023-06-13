Опубликовано: 16:57, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В мае Россия осталась главным импортером фруктов и овощей из Турции. В мае экспорт турецких товаров увеличился на 7%. Овощи и фрукты также закупают Украина и Румыния.

Россия в мае текущего года осталась самым крупным импортером турецких фруктов и овощей, сообщил руководитель ассоциации экспортеров овощей и фруктов Средиземноморского региона страны Ферхат Гюрюз.

По словам главы ассоциации, Россия увеличила экспорт турецких товаров в мае на 7%. Общая сумма приобретений составила почти $86 млн.

Следом за Россией в списке главных импортеров турецкой продукции расположились Румыния (+90%) и Украина (+47%).

Гюрюз отметил, что экспорт товаров из Средиземноморья Турции в мае этого года увеличился на 36% - до $128 млн.

Стоит добавить, что Анкара продала около 335 тыс т фруктов и овощей на общую сумму $249,3 млн.