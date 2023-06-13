В мае Россия осталась главным импортером фруктов и овощей из Турции. В мае экспорт турецких товаров увеличился на 7%. Овощи и фрукты также закупают Украина и Румыния.
Россия в мае текущего года осталась самым крупным импортером турецких фруктов и овощей, сообщил руководитель ассоциации экспортеров овощей и фруктов Средиземноморского региона страны Ферхат Гюрюз.
По словам главы ассоциации, Россия увеличила экспорт турецких товаров в мае на 7%. Общая сумма приобретений составила почти $86 млн.
Следом за Россией в списке главных импортеров турецкой продукции расположились Румыния (+90%) и Украина (+47%).
Гюрюз отметил, что экспорт товаров из Средиземноморья Турции в мае этого года увеличился на 36% - до $128 млн.
Стоит добавить, что Анкара продала около 335 тыс т фруктов и овощей на общую сумму $249,3 млн.