Сколько Турция заработала на финале Лиги чемпионов?

Прошедший в Стамбуле финальный матч ЛЧ позволил Турции заработать $200 млн. Именно столько валюты привезли в Турцию болельщики - на трибуны собрались любители футбола со всего мира.
Финальная игра Лиги чемпионов УЕФА, прошедшая накануне в Стамбуле, позволила Турции заработать солидную сумму, рассказал руководитель футбольной федерации Турции.
"На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде $200 млн валюты"
– Мехмет Бююкекши
Глава федерации подчеркнул, что проведение финала ЛЧ стало лакмусовой бумажкой для проверки готовности Турции к организации масштабных спортивных турниров.
Напомним, что республика подала заявки на проведение ЧЕ-2028 и ЧЕ-2032.
Спортивный функционер отметил, что спортивное мероприятие было организовано на высоком уровне.