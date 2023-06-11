Сколько Турция заработала на финале Лиги чемпионов?

Опубликовано: 21:56, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прошедший в Стамбуле финальный матч ЛЧ позволил Турции заработать $200 млн. Именно столько валюты привезли в Турцию болельщики - на трибуны собрались любители футбола со всего мира.

Финальная игра Лиги чемпионов УЕФА, прошедшая накануне в Стамбуле, позволила Турции заработать солидную сумму, рассказал руководитель футбольной федерации Турции.

"На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде $200 млн валюты"

– Мехмет Бююкекши

Глава федерации подчеркнул, что проведение финала ЛЧ стало лакмусовой бумажкой для проверки готовности Турции к организации масштабных спортивных турниров.

Напомним, что республика подала заявки на проведение ЧЕ-2028 и ЧЕ-2032.

Спортивный функционер отметил, что спортивное мероприятие было организовано на высоком уровне.