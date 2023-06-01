В столичном регионе ненадолго потеплеет

Опубликовано: 6:35, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе станет теплее – по сравнению с похолоданием накануне, воздух прогреется до 23 градусов, однако потепление задержится ненадолго – уже завтра во второй половине дня похолодает и снова пойдут дожди.

Сегодня в Москве и Подмосковье будет преимущественно без осадков, а воздух прогреется до 23 градусов тепла, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области от плюс 19 до плюс 24 градуса. Ветер западный, 6-11 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Однако уже завтра во второй половине дня небо затянут тучи, снова похолодает и пойдет дождь. В целом температура воздуха в начале июня в европейской части России окажется на четыре-пять градусов ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На европейской части России месяц начинается с холодной погоды - вторжение воздушных масс из приполярных регионов. Карелия, Мурманская, Ленинградская области, затем центр европейской России. Начиная со 2 июня температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов"

- Роман Вильфанд

В субботу максимальные температуры в европейской России достигнут 12-14 градусов. В воскресенье немного потеплеет, но со второй половины пятницы, погода будет дождливой, осадки прекратятся лишь в воскресенье. В первой половине следующей недели будет на два-три градуса ниже нормы, заключил Вильфанд.