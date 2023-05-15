В столице Казахстана пройдет чемпионат мира по боксу среди женщин

Опубликовано: 23:52, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В следующем году Астана примет чемпионат мира по боксу среди женщин, сообщил сегодня президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Сегодня на официальном заседании в Ташкенте совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) объявил, что чемпионат мира по боксу среди женщин в 2024 году пройдет в Астане.

"Такая мощная боксерская сила, как Казахстан, примет у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в усиленном виде, так как мы удваиваем призовой фонд", - рассказал президент IBA Умар Кремлев, сообщает olympic.kz.

Завоевавшие первое место женщины-боксеры получат по $200 тыс, а общий призовой фонд соревнований составит $4,8 млн, в числе которых и 10% премиальных главным тренерам сборных, - подчеркнул Кремлев.