В столице Казахстана пройдет чемпионат мира по боксу среди женщин

В следующем году Астана примет чемпионат мира по боксу среди женщин, сообщил сегодня президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Сегодня на официальном заседании в Ташкенте совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) объявил, что чемпионат мира по боксу среди женщин в 2024 году пройдет в Астане.
"Такая мощная боксерская сила, как Казахстан, примет у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в усиленном виде, так как мы удваиваем призовой фонд", - рассказал президент IBA Умар Кремлев, сообщает olympic.kz.
Завоевавшие первое место женщины-боксеры получат по $200 тыс, а общий призовой фонд соревнований составит $4,8 млн, в числе которых и 10% премиальных главным тренерам сборных, - подчеркнул Кремлев.