На Ставрополье застрелили сбежавшего леопарда

Сбежавшего от своего хозяина леопарда застрелили в Ставропольском крае. Животное держало в страхе всю станицу края.

Самку персидского леопарда, которая сбежала накануне от своего владельца, ликвидировали на Ставрополье.

Животное вырвалось на свободу накануне ночью и разгуливало в станице Незлобная.

Отмечается, что питомцу удалось сбежать после того, как он напал на своего хозяина. Владелец леопарда получил рваные раны головы и уха.

На поимку зверя были подняты сотрудники МЧС, краевое казачество и полиция.

В ходе оперативно-розыскных работ леопард был застрелен. Сейчас правоохранительные органы проверяют было ли разрешение у его владельца на содержание дикого животного.