Смертельное ДТП унесло три жизни на Ставрополье

Автокатастрофа произошла сегодня вечером в Георгиевском районе. В результате аварии есть погибшие и раненые. Фото и видео с места инцидента распространила дорожная полиция.

К смертельному исходу привела автоавария в Ставропольском крае сегодня. Подробности трагедии озвучили в региональном УГИБДД.

Примерно в 19.00 под станицей Георгиевской в одноименном районе пожилой водитель BMW решил развернуться. Мужчина выбрал место, где по правилам разворот был допустим, но выехал на "встречку", не проверив, будет ли безопасным его маневра. В результате иномарка столкнулась с Ладой Приорой.

Погибли три человека: водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также пассажирка BMW. Все они скончались на месте ЧП.

Еще трое – предположительный виновник аварии и два пассажира "Лады" были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В ГИБДД уточнили, что пенсионер трижды превышал скорость в 2023 году.