На Ставрополье произошла массовая авария участием 6 машин

На трассе в Минводах сегодня столкнулись 6 автомобилей. В результате аварии погибших и пострадавших нет.

Вечером 28 ноября на 347-м километре трассы "Кавказ" в Минводах произошла авария, в которой столкнулись сразу 6 автомобилей. Об этом сообшает Telegram-канал Госавтоинспекции по Ставропольскому краю.

ДТП случилось на пересечении трассы с улицей Железноводской примерно в 17:00 (мск).

В результате происшествия не пострадал ни один человек.

"В Минеральных Водах произошло столкновение шести попутных единиц транспорта. ...Пострадавших нет. Движение осуществляется в штатном режиме. Транспорт с проезжей части убран"

– Госавтоинспекция