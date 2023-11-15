На Ставрополье произошла массовая авария участием 6 машин

На трассе в Минводах сегодня столкнулись 6 автомобилей. В результате аварии погибших и пострадавших нет.
Вечером 28 ноября на 347-м километре трассы "Кавказ" в Минводах произошла авария, в которой столкнулись сразу 6 автомобилей. Об этом сообшает Telegram-канал Госавтоинспекции по Ставропольскому краю.
ДТП случилось на пересечении трассы с улицей Железноводской примерно в 17:00 (мск).
В результате происшествия не пострадал ни один человек.
"В Минеральных Водах произошло столкновение шести попутных единиц транспорта. ...Пострадавших нет. Движение осуществляется в штатном режиме. Транспорт с проезжей части убран"
– Госавтоинспекция
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