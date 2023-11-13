Восемь электрозарядок установили на Ставрополье в 2023 году

Почти 10 электрозарядных станций открыли в Ставропольском крае с января. Владельцам электромобилей доступны ЭЗС в пяти городах края.
С начала года на Ставрополье появились восемь электрозарядных станций, рассказал замглавы краевого Минпрома Василий Глушаков.
По его словам, установкой занималась компания Ставропольэнергосбыт, передает "Интерфакс".
В 2023 году новые ЭЗС появились:
- в Ставрополе – три станции;
- в Пятигорске – две электрозарядки;
- в Железноводске, Георгиевске и Михайловске – по одной ЭЗС.
В целом в регионе существуют десять таких станций.
По данным компании, на ЭЗС можно зарядить любой электромобиль. Это займет 30-40 минут.
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