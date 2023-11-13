Вестник Кавказа

Восемь электрозарядок установили на Ставрополье в 2023 году

Восемь электрозарядок установили на Ставрополье в 2023 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти 10 электрозарядных станций открыли в Ставропольском крае с января. Владельцам электромобилей доступны ЭЗС в пяти городах края.

С начала года на Ставрополье появились восемь электрозарядных станций, рассказал замглавы краевого Минпрома Василий Глушаков.

По его словам, установкой занималась компания Ставропольэнергосбыт, передает "Интерфакс".

В 2023 году новые ЭЗС появились:

  • в Ставрополе – три станции;
  • в Пятигорске – две электрозарядки;
  • в Железноводске, Георгиевске и Михайловске – по одной ЭЗС.

В целом в регионе существуют десять таких станций.

По данным компании, на ЭЗС можно зарядить любой электромобиль. Это займет 30-40 минут.

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