В США подтвердили, что USAID прекратит иностранную помощь с 1 июля

Марко Рубио подтвердил, что USAID прекращает предоставление международной финансовой помощи с 1 июля.
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Агентство США по международному развитию (USAID) сворачивает международные программы помощи с 1 июля этого года.
"С 1 июля USAID официально прекратит реализацию иностранной помощи"
– Марко Рубио
Сообщается, что иностранная помощь США теперь будет предоставляться по линии Госдепа.
Напомним, что Вашингтон принял решение сократить финансирование программ USAID в марте этого года. Финансирование было урезано для более чем 80% программ агентства. В администрация Дональда Трампа объяснили, что многие проекты агентства противоречили национальным интересам.