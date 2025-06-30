Вестник Кавказа

В США подтвердили, что USAID прекратит иностранную помощь с 1 июля

В США подтвердили, что USAID прекратит иностранную помощь с 1 июля
Марко Рубио подтвердил, что USAID прекращает предоставление международной финансовой помощи с 1 июля.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Агентство США по международному развитию (USAID) сворачивает международные программы помощи с 1 июля этого года. 

"С 1 июля USAID официально прекратит реализацию иностранной помощи"

– Марко Рубио 

Сообщается, что иностранная помощь США теперь будет предоставляться по линии Госдепа. 

Напомним, что Вашингтон принял решение сократить финансирование программ USAID в марте этого года. Финансирование было урезано для более чем 80% программ агентства. В администрация Дональда Трампа объяснили, что многие проекты агентства противоречили национальным интересам.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
795 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.