В США назвали пути для мира на Южном Кавказе

Энтони Блинкен назвал дипломатию и прямой диалог единственными путями, которые принесут прочный мир на Южный Кавказ.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что только прямой диалог и дипломатия принесут прочный мир на Южный Кавказ.
По его словам, это единственные пути для мира в регионе. Также он заявил о поддержке продолжающихся усилий по обеспечению безопасности на Кавказе.
Встреча Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне
В конце июня министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели двусторонние встречи в Вашингтоне. Также они встретились с Блинкеном и советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.