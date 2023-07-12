В США назвали пути для мира на Южном Кавказе

Опубликовано: 15:30, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД Азербайджана

Энтони Блинкен назвал дипломатию и прямой диалог единственными путями, которые принесут прочный мир на Южный Кавказ.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что только прямой диалог и дипломатия принесут прочный мир на Южный Кавказ.

По его словам, это единственные пути для мира в регионе. Также он заявил о поддержке продолжающихся усилий по обеспечению безопасности на Кавказе.

Встреча Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне

В конце июня министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели двусторонние встречи в Вашингтоне. Также они встретились с Блинкеном и советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.